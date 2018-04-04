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Состоятся еще два матча четвертьфинала Лиги чемпионов


4-го апреля состоятся еще два первых матча четвертьфинала Лиги чемпионов. 

«Барселона» примет итальянскую «Рому», а лидер Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Ливерпулем».

Как передает «Арменпресс», обе игры начнутся в 22:45 по ереванскому времени. 


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