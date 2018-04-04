На турнире «Grenke Chess Classic» Аронян делит 3-5-е места

Следующим соперником лидера армянских шахмат Левона Ароняна в Баден-Баденском турнире станет бывшая чемпионка мира по шахматам среди женщин Хау Йифан.

Как передает «Арменпресс», 3-го апреля на турнире «Grenke Chess Classic» - день отдыха. В следующрм туре 4-го апреля состоятся партии Карлсен-Лаграв, Витюгов-Ананд, Каруана-Найдич, Блубаум-Майер.

После 3 туров по 2,5 очка набрали Витюгов и Лаграв. Лидер армянских шахмат Левон Аронян вместе с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на титул чемпиона мира, американцем Фабиано Каруаной делят 3-5 места, набрав по 2 очка.

Левон Аронян является действующим победителем «GRENKE Chess Classic». В последнем туре прошедшего в Германии шахматного турнира Grenke Chess Classic лидера армянских шахмат Левон Аронян черными сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. В предпоследнем туре Левон Аронян досрочно обеспечил себе титул победителя. Армянский гроссмейстер набрал 5.5 очка из 7 возможных. Второе место разделили Каруана и чемпион мира Магнус Карслен, которые набрали по 4 очка.После этой победы Аронян в рейтинге ФИДЕ поднялся на 6-е место.