Финансовые потери от забастовки французских железнодорожников составят €720 млн

Франция может потерять €720 млн в результате общенациональной забастовки железнодорожников. С такими прогнозами выступили эксперты по итогам первого полного дня "битвы на рельсах", как называли в среду французские газеты стачку на транспорте, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщили в ведущих профсоюзах отрасли, забастовка продлится с интервалами до 28 июня. Железнодорожники, недовольные проектом реформы, предлагаемым государством, намерены бастовать в этот период в общей сложности 36 дней, или два дня в неделю. Согласно оценкам руководства Французского общества железных дорог (SNCF), каждый день забастовки будет стоить государству более €20 млн.

Речь идет, однако, как напоминают эксперты, лишь о прямых потерях компании. Предприятиям придется столкнуться также с массовыми опозданиями или даже отсутствием сотрудников на своих местах.

По подсчетам, сделанным к концу дня во вторник, в акциях протеста приняли участие 34% железнодорожников страны. Однако на некоторых линиях во вторник не досчитались до половины поездов. Сбои в движении на стальных магистралях заставили многих французов пересесть на автомобили. В результате только в столичном регионе Иль-де-Франс общая протяженность пробок на дорогах составила к вечеру 365 км.

Серьезными убытками стачка грозит и туристической отрасли.

Крупнейшая забастовка железнодорожников совпала с акциями протеста в других отраслях. Четвертый день бастует часть персонала авиакомпании Air France, которая обеспечивает сейчас только две трети рейсов. Постепенно подключаются и сотрудники коммунальных служб.