Время в Ереване: 11:07:36,   4 Апрель

Турция рассчитывает получить первые комплексы С-400 в июле 2019 года


Первые поставки российских комплексов С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом в своем Twitter сообщил в среду руководитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Мы перенесли дату поставок систем С-400, указанную в подписанном с Россией соглашений, на июль 2019 года", - написал он.

По итогам переговоров с Эрдоганом Путин прокомментировал решение ускорить поставки С-400 в Турцию, сказав, что это было сделано "по просьбе турецких партнеров и друзей". Кроме того, по словам российского лидера, военно-политических ограничений для совместного с Турцией производства зенитных ракетных систем С-400 или передачи соответствующих технологий у российской стороны нет, этот вопрос носит коммерческий характер.



 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации