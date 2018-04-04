Турция рассчитывает получить первые комплексы С-400 в июле 2019 года

Первые поставки российских комплексов С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом в своем Twitter сообщил в среду руководитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Мы перенесли дату поставок систем С-400, указанную в подписанном с Россией соглашений, на июль 2019 года", - написал он.

По итогам переговоров с Эрдоганом Путин прокомментировал решение ускорить поставки С-400 в Турцию, сказав, что это было сделано "по просьбе турецких партнеров и друзей". Кроме того, по словам российского лидера, военно-политических ограничений для совместного с Турцией производства зенитных ракетных систем С-400 или передачи соответствующих технологий у российской стороны нет, этот вопрос носит коммерческий характер.





