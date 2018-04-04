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Трамп и Нетаньяху обсудили противодействие влиянию Ирана на Ближнем Востоке


Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху противодействие влиянию Ирана на Ближнем Востоке, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Трамп подтвердил приверженность США к безопасности Израиля, и два лидера договорились продолжать их тесную координацию в противостоянии пагубному влиянию Ирана и его дестабилизирующим действиям", — говорится в документе.

Звонок состоялся в преддверии заседания Совбеза ООН, темой которого станет ситуация на Ближнем Востоке.

 

 

 

 




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