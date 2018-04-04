США опубликовали список подпадающих под пошлины китайских товаров

Соединенные Штаты опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 миллиардов, на которые планируют ввести 25-процентные пошлины, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Эта мера предусмотрена в подписанном президентом Дональдом Трампом ранее меморандуме "О борьбе с экономической агрессией Китая".

В список, в частности, включены такие товары китайского производства, как автомобили, мотоциклы, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники - всего 1,3 тысячи наименований.

"Список товаров базируется на широком межведомственном экономическом анализе и нацелен на те товары Китая, которые приносят ему выгоду", - говорится в заявлении офиса торгового представителя Соединенных Штатов.

Министерство коммерции КНР заявило, что готово дать пропорциональный ответ на меры Вашингтона, соответствующие им по силе воздействия и масштабам.

Китай со 2 апреля уже ввел 15% - 25% пошлины на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью $3 миллиарда.