Реформы в области банкротства призваны повысить эффективность работы управляющих

Министерство юстиции Армении представило на общественное обсуждение проект «Закона о банкротстве», в котором предусмотрено повысить эффективность работы управляющих по делам о банкротстве, их отчетность и ответственность. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал эксперт по приватному праву фонда «Центр развития законодательства и юридических исследований» Министерства юстиции Армении Тигран Дадунц. По его словам, цель этого проекта – улучшить показатели Армении в рейтинге ВБ Doing business, а также – по возможности, сократить сроки судопроизводства по делам банкротств.

«С этой целью устанавливаются четкие сроки для определенных действий управляющего по делам банкротств, например – для составления описи имущества должника, продажи имущества, проведения финансового анализа. Это означает, что управляющему по делам банкротств надо будет делать свою работу в возможно краткие сроки»,- сказал он.

По его словам, с этой целью законом предусмотрены стимулирующие механизмы.

«С учетом требований рейтинга «Doing business», - минимальную затратность процесса банкротства, минимальную нагрузку на кредиторов, сокращение вознаграждения управляющих, необходимо сделать это, чтобы понизить стоимость процедур по банкротству. В то же время, для повышения заинтересованности управляющих предусмотрены бонусы, зависящие от скорости завершения процедур по делу, что будет побуждать управляющих к скорейшему завершению процедур по банкротству»,- сказал эксперт по приватному праву фонда «Центр развития законодательства и юридических исследований» Тигран Дадунц. По его словам, закон призван обеспечить прозрачность и доступность информации по процедурам банкротства.

«Управляющий должен будет вести дело в электронном формате, и материалы будут доступны кредиторам, должникам, суду. Это – еще одна новелла закона, поскольку сейчас дело ведется на бумаге»,- сказал эксперт по приватному праву фонда «Центр развития законодательства и юридических исследований» Тигран Дадунц. По его словам, предусмотрены такие механизмы, которые делают для должника выгодным опись всего его имущества.

На вопрос о том, чем обусловлены бурные дискуссии и недовольство вокруг данного законопроектаа, Дадунц ответил, что они, в основном, носят субъективный характер, а все обоснованные замечания будут учтены.

«Управляющие говорят, что для них обозначены дополнительные обязанности и ответственность. Однако не надо рассматривать закон только с этой позиции. Новеллы и изменения дали хорошие результаты, а все те положения, которые вызывают беспокойство заинтересованных сторон, обсуждены, сделаны дополнения и редактирование»,- сказал эксперт по приватному праву фонда «Центр развития законодательства и юридических исследований» Тигран Дадунц. По его словам, получено 150 предложений по данному законопроекту. При разработке закона учитывались опыт Японии и ряда европейских стран.

Законопроект разработан фондом «Центр развития законодательства и юридических исследований» Министерства юстиции Армении.