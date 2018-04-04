В Турции завершился первый день переговоров Путина и Эрдогана

Препятствий для развития взаимоотношений России и Турцией нет. Анкара является для Москвы "приоритетным и очень надежным партнером", заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам первого дня переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Турецкий лидер высоко оценил тот факт, что Путин свой первый визит за рубеж после переизбрания на новый президентский срок совершил именно в Турцию. Президенты двух стран не только провели конструктивные переговоры, но и в режиме видеоконференции дали старт началу строительства АЭС "Аккую".

На состоявшейся по итогам переговоров пресс-конференции Путин и Эрдоган ответили на вопросы о военно-техническом и экономическом сотрудничестве двух стран, в том числе об ускорении поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Российский лидер ответил также на вопросы журналистов о так называемом деле Скрипалей, выразив надежду, что в нем на предстоящей 4 апреля сессии Исполкома Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будет поставлена точка.

Президент России считает, что у Москвы и Анкары "очень конструктивно развиваются двусторонние отношения". "Это находит свое отражение в результатах торгово-экономической деятельности, это находит отражение в темпах реализации крупных проектов - это касается и "Турецкого потока", и атомной энергетики", - уточнил он.

Путин назвал Турцию для России "приоритетным и очень надежным партнером". "Это касается и соблюдения наших договоренностей по целому ряду крупных региональных проблем, с которыми мы сталкиваемся и в разрешении которых мы заинтересованы", - добавил он.

"Я не вижу на сегодня никаких проблем, которые бы мешали дальнейшему развитию отношений с Турецкой Республикой", - подчеркнул российский лидер на пресс-конференции, состоявшейся после двусторонних переговоров и заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Ранее на заседании Совета Путин отметил, что "по итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на внушительные 40% - до $22 млрд". "Убежден, что это далеко не предел", - добавил он.

В свою очередь президент Турции также указал на укрепление российско-турецких отношений. "Некоторые круги совершили попытку отравить отношения между нашими странами. После этого наши связи лишь еще сильнее укрепились. Подписанные ранее сегодня четыре договора между Турцией и Россией также послужат укреплению наших отношений", - сказал он на пресс-конференции.

Свидетельством развития плодотворного экономического сотрудничества между двумя странами, в том числе являются строительство АЭС "Аккую" и проект "Турецкий поток".

Во вторник Путин и Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую". Эта электростанция станет первой АЭС, построенной на территории Турции. "При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии - такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России", - сказал глава российского государства на церемонии начала строительства, напомнив, что "Россия - один из признанных лидеров в области мирового атома".

Путин подчеркнул, что сооружение первой турецкой атомной электростанции означает создание в Турции основы для атомной промышленности в целом. По его мнению, "введение станции в эксплуатацию будет служить развитию экономики, научного, производственного потенциала Турции, обеспечит турецких потребителей недорогой и чистой электроэнергией".

Затем, уже на пресс-конференции, отвечая на вопросы о еще одном масштабном российско-турецком проекте, президент РФ констатировал, что "Турецкий поток" реализуется намного быстрее проекта "Северный поток - 2". "Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом [создание "Северного потока - 2"], но пока мы ведем переговоры и разговоры на эту тему, с Турцией мы уже скоро закончим аналогичный проект такого же масштаба", - отметил российский лидер, добавив, что "дело уже идет практически к завершению".

Кроме того, президент РФ сообщил, что профильным ведомствам РФ и Турции по итогам переговоров президентов двух стран поручено проработать ряд новых договоренностей. "Мы наметили конкретные ориентиры для дальнейшей совместной работы. По итогам переговоров подписан пакет межведомственных соглашений и коммерческих документов", - сказал Путин, подчеркнув, что "взаимодействие между Россией и Турцией поступательно развивается".

В присутствии президентов двух стран были подписаны пять документов. В том числе, меморандум о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, меморандум о сотрудничестве в области социальной политики, прав женщин семьи и детей, а также межведомственный меморандум о сотрудничестве в области спорта. Кроме того, были заключены два соглашения по линии Российского фонда прямых инвестиций.

Большой интерес у журналистов вызвала тема военно-технического сотрудничества РФ и Турции и, в частности, ускорение поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400. О подписании Анкарой соглашения с Москвой о приобретении этих систем стало известно летом 2017 года. Первые поставки должны начаться в 2019-2020 годах.

По словам Путина, ускорение поставок происходит "по просьбе наших турецких партнеров и друзей". "Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно", - сказал президент РФ.

"Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов", - сказал российский лидер. "Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет", - добавил Путин.

Его турецкий коллега отметил, что "пока предпринимаются конкретные шаги по этой теме [С-400], мы также можем сотрудничать по другим вопросам касательно оборонной промышленности".

Президент России сообщил также, что обсудил со своим турецким коллегой дальнейшие шаги в сирийском урегулировании. "Рассмотрели возможность совместных шагов по урегулированию кризиса в Сирии, по укреплению режима прекращения боевых действий и созданию условий для межсирийского переговорного процесса", - отметил Путин.

Завтра эти вопросы дополнительно будем обсуждать на трехсторонней встрече с участием президента Ирана господина Роухани", - добавил российский лидер.

Помимо состоявшегося во вторник российско-турецкого саммита, в Анкаре 4 апреля пройдут трехсторонние переговоры по ситуации в Сирии, на которых к двум лидерам присоединится президент Ирана Хасан Роухани.

Путин отметил, что обменялся с Эрдоганом мнениями и по другим актуальным международным проблемам.





