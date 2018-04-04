Европейские индексы - 03-04-18

МОСКВА, 4 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.78% и составил 12002.45 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.29% и составил 5152.12 пункта, британский FTSE снизился на 0.37% и составил 7030.46 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2285.53 пункта, а RTSI снизился на 1.25% и составил 1236.13 пункта.