«Реал» и «Бавария» отпраздновали победу в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов
Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Как передает «Арменпресс», мадридскому «Реалу» удалось обыграть в гостях чемпиона Италии клуб «Ювентус» » со счетом 0:3. В составе команды Зинедина Зидана автором дубля стал форвард Криштиану Роналду, один гол забил защитник Марсело. В другом матче дня мюнхенская «Бавария» на выезде одержала выездную победу над испанской «Севильей» - 2:1. Автором победного гола во втором тайме стал испанский полузащитник Тьяго Алькантара.Ответные матчи состоятся 11-го апреля.
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