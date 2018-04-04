«Реал» и «Бавария» отпраздновали победу в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Как передает «Арменпресс», мадридскому «Реалу» удалось обыграть в гостях чемпиона Италии клуб «Ювентус» » со счетом 0:3. В составе команды Зинедина Зидана автором дубля стал форвард Криштиану Роналду, один гол забил защитник Марсело. В другом матче дня мюнхенская «Бавария» на выезде одержала выездную победу над испанской «Севильей» - 2:1. Автором победного гола во втором тайме стал испанский полузащитник Тьяго Алькантара.

Ответные матчи состоятся 11-го апреля.