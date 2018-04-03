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Владимир Акопян стартовал победой на международном турнире в Дубае


Гроссмейстер Владимир Акопян стартовал победой на международном турнире в Дубае. Как передает «Арменпресс», в Дубае стартовал Открытый международный шахматный турнир, который проводится в 20-й раз. В нем принимают участие 164 шахматиста из 33 стран, в том числе, 36 гроссмейстеров. Среди участников - гроссмейстер Владимир Акопян и его сын, молодой шахматист Эдуард Акопян. В первом туре гроссмейстер Владимир Акопян одержал победу над мастером ФИДЕ Мохаммадом Фарханом, а  молодой шахматист Эдуард Акопян проиграл гроссмейстеру из Грузии Левану Панцулая.


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