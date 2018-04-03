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ЕСПЧ принял в производство дело об убийстве троих армянских военнослужащих в Чинари во время диверсии азербайджанских ВС


ЕСПЧ принял в производство дело «Григор Нараян и другие против Азербайджана», по поводу убийства троих армянских военнослужащих в Чинари во время попытки диверсионного проникновения  азербайджанских ВС в декабре 2016 года.

Дело расследуется в рамках второй статьи Европейской конвенции о правах человека – права человека на жизнь.

Как передает «Арменпресс»,  в ЕСПЧ обратились родные убитых военнослужащих, интересы которых представляют Артак Зейналян и Ара Казарян.


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