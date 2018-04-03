ЕСПЧ принял в производство дело об убийстве троих армянских военнослужащих в Чинари во время диверсии азербайджанских ВС

ЕСПЧ принял в производство дело «Григор Нараян и другие против Азербайджана», по поводу убийства троих армянских военнослужащих в Чинари во время попытки диверсионного проникновения азербайджанских ВС в декабре 2016 года.

Дело расследуется в рамках второй статьи Европейской конвенции о правах человека – права человека на жизнь.

Как передает «Арменпресс» , в ЕСПЧ обратились родные убитых военнослужащих, интересы которых представляют Артак Зейналян и Ара Казарян.