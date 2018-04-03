В Лос-Анджелесе пройдет Марш справедливости, посвященный 103-й годовщине Геноцида армян

24 апреля в Лос-Анджелесе пройдет посвященный 103-й годовщине Геноцида армян марш под названием «Кампания за справедливость». Как сообщает Арменпресс, в марше примут участие представители армянских молодежных, культурных, политических, общественных и церковных организаций.

Шествие начнется в парке Pan Pacific, откуда участники пойдут в консульство Турции в Лос-Анджелесе, где состоится митинг за признание Геноцида армян.

«Мы призываем всех представителей армянской общины присоединиться к нам, потому что мы воздаем должное памяти жертв Геноцида армян и для достижения справедливости продолжаем представлять наши коллективные требования ради человечества против этого акта», - говорится в заявлении.