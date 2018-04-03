По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 31 марта и 3 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 153 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 61 случая присвоения или растраты, 26 случаев кражи личного имущества, 25 случаев причинения телесных повреждений, 10 случаев мошенничества, 9 случаев взяточничества, 3 случая обнаружения наркотиков, по 2 случая квартирной кражи, умышленного уничтожения имущества, хулиганства, злоупотребления должностными полномочиями и служебной халатности или служебного подлога, по 1 случаю убийства, изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, вымогательства, уклонения от уплаты налогов, изъятия оружия и боеприпасов и грабежа.

За данный период зарегистрировано 9 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества и 1 случай умышленного уничтожения имущества.

За минувшие 4 суток в республике было зарегистрировано 34 ДТП: 1 человек погиб, 52 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.