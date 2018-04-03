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Артур Погосян назначен судьей Апелляционного суда


Указом президента Республики Армения Сержа Саргсяна, Артур Погосян назначен судьей Апелляционного суда. Как сообщает Арменпресс, вместе с тем приостановлены полномочия Артура Погосяна в качестве судьи административного суда.




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