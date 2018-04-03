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Делегация во главе с министром обороны Армении в Москве примет участие в VII конференции по международной безопасности


Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 4-5 апреля в Москве примет участие в VII конференции по международной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на конференции планируется выступление Вигена Саркисяна. Также запланированы встречи министра обороны Армении с иностранными коллегами.


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