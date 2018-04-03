Делегация во главе с министром обороны Армении в Москве примет участие в VII конференции по международной безопасности



Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 4-5 апреля в Москве примет участие в VII конференции по международной безопасности. Как сообщили Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на конференции планируется выступление Вигена Саркисяна. Также запланированы встречи министра обороны Армении с иностранными коллегами.