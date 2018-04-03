Правительство Литвы обсудит вопрос о представлении Соглашения Армения-ЕС в парламент на ратификацию
18:48, 3 Апрель, 2018
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом включено в повестку дня заседания правительства Литвы. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в своем микроблоге в Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Литве, Латвии и Эстонии Тигран Мкртчян.
«Правительство Литвы в повестку дня заседания от 4 апреля включило Соглашение Армения-ЕС, докладчиком будет глава МИД Литвы Линас Линкявичюс», - написал посол.
Тигран Мкртчян отметил, что после одобрения соглашения правительством документ будет представлен парламенту для ратификации.Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года. В настоящий момент из стран Европейского союза документ полностью ратифицировал парламент Эстонии, а парламент Латвии принял его в первом чтении.