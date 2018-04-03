Стартовал рабочий визит председателя парламента Арцаха во Францию

С 3-го апреля в департаменте Дром стартовал рабочий визит возглавляемой председателем Национального собрания Республики Арцах Ашотом Гуляном делегации во Францию. В составе делегации – руководитель парламентской фракции "Родина" Артур Товмасян, мэр города Мартуни Мгер Хачатрян и постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворкян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального собрания Республики Арцах, в мэрии города Бур-ле-Валанс делегацию Арцаха приняла мэр города Марлен Мурье. Выразив признательность за прием, Ашот Гулян отметил, что между городами Арцаха и Франции развивается непрерывное сотрудничество и Бур-ле-Валанс – один из успешных примеров взаимодействия в гуманитарной сфере. Марлен Мурье в свою очередь отметила важность непосредственных контактов, подчеркнув, что с прошлого года они пытаются подкрепить сотрудничество конкретными программами, в частности, организовать ярмарку товаров, произведенных в Арцахе и, в частности, в Шуши.

Затем в мэрии Валанса члены делегации встретились с мэром города Николя Дарагоном. Мэр Валанса поприветствовал председателя парламента Арцаха и выразил готовность развивать сотрудничество между городами-побратимами с учетом приоритетов взаимодействия в сфере образования и культуры.

Ашот Гулян поблагодарил за прием, отметив, что в Арцахе высоко оценивают дружественные связи с французскими городами и эти отношения не нуждаются в искусственной политизации. По его словам, органы общественного и местного самоуправления Арцаха нуждаются в совершенствовании организации своих работ и в этом контексте ищут возможности обмена опытом с развитыми демократическими странами и городами.

На встречах присутствовали заместитель консула Республики Армения в Лионе Гаяне Манукян, руководитель Круга дружбы "Франция-Арцах" Франсуа Рошблуан, представители армянской общины.

Во второй половине дня предусмотрена церемония подписания нового соглашения по сотрудничеству между городами Бур-де-Пеаж и Мартуни.

Напомним, в рамках децентрализованного сотрудничества между Арцахом и Францией были установлены дружественные отношения между городами Валанс и Степанакерт (17-го мая 2015г.), Бур-ле-Валанс и Шуши (5-го октября 2014г.).