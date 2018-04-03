Японские ученые считают, что курение негативно влияет на слух

Курение, особенно в больших количествах, может привести к проблемам со слухом. Как сообщает газета Asahi, к такому выводу пришла группа японских специалистов из Национального центра всемирной охраны здоровья и медицины

В проведенном ими исследовании приняли участие более 50 тысяч человек - сотрудников крупных корпораций в столичном регионе Японии - в возрасте от 20 до 64 лет. Они предоставили данные медицинских осмотров за период с 2008 по 2010, а также информацию о том, курят они или отказались от вредной привычки в течение заявленного промежутка времени и т.д. После этого участники эксперимента регулярно обследовались у врачей вплоть до конца 2016 года, и эта информация также поступала в исследовательский центр, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За весь период наблюдений более чем у 5 тысяч человек выявили частичную потерю слуха разной степени. Сопоставив полученные результаты с такими факторами как возраст и хронические заболевания, ученые пришли к выводу, что курение в день до 10 сигарет повышает шансы развития глухоты в 1,4 раза, а если увеличить эту дозу до одной пачки и более, то этот показатель поднимется до 1,7 раз.

Японские специалисты считают, что это связано с токсичностью никотина и нарушением кровотока при курении, что негативно влияет на внутреннее ухо. Аналогичный эффект достигается и при использовании набравших в последнее время популярность электронных сигарет.





