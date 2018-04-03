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Додон назвал условия возвращения Приднестровья в состав Молдавии


Возвращение Приднестровья в состав Молдавии возможно лишь при условии сохранения добрых отношений с Российской Федерацией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом написал во вторник президент Игорь Додон на своей странице в Facebook.

"Территориальное воссоединение страны путем возвращения Приднестровья в состав государства возможно только при условии, что Молдова сохранит свой нейтралитет, а также добрых отношений с Российской Федерацией, а не только со странами Запада", — написал Додон.

При этом президент Молдавии отметил, что геополитика страны не должна подчиняться "навязанным извне политическим программам".

По словам Додона, ближайшее десятилетие политический класс должен сосредоточиться на интересах Молдавии, а не внешних проектах, связанных "либо с Россией, либо с Европой".

 

 




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