Тачат Вардапетян стал членом Постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности
Член парламентской фракции РПА Тачат Вардапетян, который заменил председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна, стал членом Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам обороны и безопасности.
Как сообщает Арменпресс, Тачат Вардапетян заменит в составе комиссии бывшего начальника полиции Алика Саркисяна, который назначен членом Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека, заполнив вакансию Грайра Товмасяна.21 марта Грайр Товмасян избран председателем Конституционного суда.
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