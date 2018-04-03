Тачат Вардапетян стал членом Постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности

Член парламентской фракции РПА Тачат Вардапетян, который заменил председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна, стал членом Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам обороны и безопасности.

Как сообщает Арменпресс, Тачат Вардапетян заменит в составе комиссии бывшего начальника полиции Алика Саркисяна, который назначен членом Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека, заполнив вакансию Грайра Товмасяна.

21 марта Грайр Товмасян избран председателем Конституционного суда.