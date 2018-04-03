В Баку пропала активистка, выступавшая против назначения внеочередных президентских выборов в Азербайджане

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) 2 апреля распространила сообщение об исчезновении своей активистки Фатимы Мовланлы после митинга оппозиции 31 марта.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на meydan.tv, родные девушки обратились в службу 102 МBД Азербайджана, однако пока судьба Мовланлы остается неизвестной. Они опасаются, что девушку задержали из-за ее политических взглядов.

Фатима Мовланлы была участницей флешмоба "Расскажем о диктаторе" в Азербайджане. Кампания "Расскажем о диктаторе" началась не только в стране, но и за ее пределами после назначения внеочередных президентских выборов в Азербайджане и выдвижения на них кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева.

26 марта Фатиму Мовланлы за участие в кампании допрашивали в отделении полиции. Как она рассказала на днях, 26 марта ее вызвали в четвертое отделение полиции Бинагадинского района Баку.

«Целых пять часов со мной вели разговоры о необходимости «тесно сплотиться вокруг Ильхама Алиева». После этого меня отпустили. Но такие вещи меня не заставят отказаться от своих убеждений», - рассказала Фатима Мовланлы 31 марта на митинге оппозиции в Баку.