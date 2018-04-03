В центре Еревана молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в направлении молодой женщины

Молодая женщина 2 апреля, в районе 17:00, подошла к дежурным офицерам полиции Еревана и сказала, что кто-то выстрелил в нее.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции, сотрудники полиции задержали 24-летнего мужчину из центра Еревана. Оказалось, что мужчина задел женщину плечом, после чего женщина оскорбила его. Мужчина произвел выстрелы в направлении женщины и ее подруги из пневматического оружия.

Оружие было обнаружено у мужчины. Женщина получила телесные травмы. Назначены экспертизы, ведется следствие.