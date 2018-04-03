Порт Батуми не принимает корабли. Что происходит в Аджарии?

Работа порта в черноморском городе Батуми (Аджария) парализована из-за забастовки рабочих, заявил один из сотрудников порта в интервью Аджарскому телевидению.

Несколько десятков работников порта в понедельник отказались выходить на работу и устроили забастовку с требованием прекратить увольнение сотрудников. Рабочие требуют отставки Данияра Мухамед-Рахима — генерального директора компании "Батумский нефтяной терминал", которая владеет Батумским портом. В знак протеста восемь человек голодают уже второй день, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Порт полностью парализован. Остановлены кран, докеры (грузчики — ред.), не работают буксиры и хозяйственная группа. К этому моменту в порту нет товарооборота, не входят и корабли. Мы, как обычно, парализованы и вышли на акцию", — сказал один из работников порта.

По данным телекомпании, состояние здоровья голодающих стабильное, они находятся под присмотром врачей. Администрация порта, в свою очередь, предлагает рабочим сесть за стол переговоров и уверяет их, что никакой реорганизации не планируется, а принято решение о привлечении третьей компании для управления портом.

Между тем, генеральный директор батумского порта в интервью грузинским СМИ заявил, что компания приостанавливает процесс реорганизации.

"В связи с кризисной ситуацией, создавшейся в Батумском порту, после обращения правительства Аджарии и проведения с ними консультаций, акционерное общество "КазТрансОйл" приняло решение приостановить процесс реорганизации до того, пока не будет найдено максимально удобное решение для порта", — цитирует Мухамеда-Рахима Первый канал Общественного вещателя Грузии.

С этим заявлением директора не согласны бастующие работники, которые по-прежнему требуют его отставки и не собираются прекращать голодовку.



