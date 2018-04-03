Азиатские индексы - 03-04-18

ТОКИО, 3 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.45% и составил 21292.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.29% и составил 1703.80 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.84% и составил 3136.63 пункта, а HANG SENG вырос на 0.29% и составил 30180.10 пункта.