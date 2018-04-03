Михаил Галустян и Александр Ревва передадут выручку от своего концерта пострадавшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово

Известные российские шоумены и комедийные актеры Михаил Галустян и Александр Ревва передадут выручку от концерта, состоявшегося накануне в Москве, пострадавшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей страничке в Инстаграме написал Миша Галустян.

«Друзья, мы с Сашей хотим сказать спасибо всем, кто вчера был с нами, всем кто пришёл нас поддержать. Для нас это было очень важно! Важно было слышать ваш смех и аплодисменты! Мы сделали все возможное, чтобы создать тёплую, домашнюю атмосферу. Спасибо всей нашей команде! Всем кто помогал и принимал участие в создании шоу!

Все вырученные средства с концерта пойдут на благотворительные цели конкретным людям, пострадавшим в ужасной трагедии, которая совсем недавно произошла в нашей стране! Любите друг друга, цените и берегите своих родных и близких!» - написал Галустян.