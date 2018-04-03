Путин прибыл с двухдневным визитом в Анкару

Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в столицу Турции Анкару. Это первая зарубежная поездка российского лидера после победы на выборах, Путин совершает ее по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Визит российского президента начнется с видеоконференции по случаю старта строительных работ на АЭС "Аккую". Лидеры дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока.

Затем состоятся переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. После этого пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, по итогам которого стороны подпишут ряд документов и дадут пресс-конференцию.

В среду в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана — государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.