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Президент Республики Арцах провел совещание, посвященное вопросам, касающимся осуществления ряда социально-экономических программ


Президент Республики Арцах Бако Саакян 3 апреля провел рабочее совещание, посвященное вопросам, касающимся осуществления ряда социально-экономических программ в республике.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакян дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.




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