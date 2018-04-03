Состоялась церемония награждения премии «Ереванский бестселлер»

Проект «Ереванский бестселлер» информационного агентства «Арменпресс» в зале компании «Мегерян карпет» 3 апреля подвел итоги премии самых востребованных книг 2016-2017 гг.

«Когда был создан проект, нашей тайной мечтой было то, чтобы помочь как читателю, издателю, так и писателю, поскольку мы считаем, что сегодня и всегда СМИ должны быть рядом с литературой: книга нуждается в постоянной заботе и внимании», - сказал директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Он выразил надежду, что проект улучшит свою методологию. «Сейчас мы обсуждаем с издателями и книготорговыми компаниями вопрос о том, чтобы в ближайшие годы мы смогли хорошую книгу распространять с более предсказуемой методологией и вернуть книге читателя», - подчеркнул Ананян.

В номинации «Автор самых продаваемых произведений» премия была присуждена писателю и фотографу Эдгару Арутюняну за книги «Ненайденные ромашки» и «Искусство преданности или хвала розе» (издательство «Антарес»).

«Я не скрываю, что успех продаж моей книги изначально зависел от того, что я фотограф, и у меня много последователей. Тем, кто спекулирует на этом факте, я всегда говорю, что если бы я производил стиральный порошок, он вряд ли продавался с тем же успехом. Я думаю, что я написал книги, описывающие знакомые молодым девушкам ситуации», - признался Арутюнян.

Он добавил, что его книги немножко и обучающие, и люди могут извлечь из них некоторые уроки. Писатель говорит это, основываясь на тысячах писем, которые он получил.

В номинации «Самый популярный перевод» победила роман Джона Грина «Мальчик в полосатой пижаме». Награду за армянский перевод книги получила переводчица Рузан Азизян (издательство «Вернатун»).

Издательский дом «Букинист» награжден за публикацию самых востребованных детских книг в номинации «Издатель детского бестселлера».

«Специальную премию имени Левона Ананяна» получил писатель Мгер Исраелян за книгу «Судьба осной собаки на древней армянской дороге» (издательство «Антарес»).

По словам Исраеляна, он довольно поздно начал писать. «Людям нравятся мои рассказы. Когда я пишу, я хочу, чтобы мои эмоции были переданы на бумаге, делая их собственностью читателя», - сказал писатель.

Специальный приз «Новичок» получил Нарек Галстян за книгу «Ахпары» («Братья») (издательство «Антарес»).

За книги «Там, где цветут дикие розы» и «Виль-Эврар» (издательство «Букинист») писатель Марк Арен получил премию в номинации «Автор армянского зарубежья».

Специальный приз «Ретроспектива» получило издательство «Дарак» за книгу Вардгеса Петросяна «Прожитые и прожитые годы».

За издание самых востребованных книг издательство «Антарес» получило награду в номинации «Издатель бестселлера».

Специальный приз жюри был вручен издательству «Зангак» за книгу Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».

Почетные грамоты были вручены помощнику проекта компании «Мегерян карпет», сетям книжных магазинов «АрмКнига», «Зангак», «Букинист», телекомпаниям «Арарат» и «Еркир медиа».