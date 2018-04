Новая криптовалюта запущена в Великобритании по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Новая криптовалюта запущена в Великобритании по случаю свадьбы 19 мая принца Гарри и Меган Маркл. Первая в мире "королевская" цифровая валюта названа Crown Royale. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британская газета Daily Express.

Половина средств, полученных от первичного размещения токенов (ICO, Initial coin offering) будет, по данным издания, направлена благотворительным организациям, находящимся под патронажем внука королевы Елизаветы II и американской актрисы, - Sentebale, The Invictus Games и The Royal Foundation. Другая пойдет на нужды журнала The Crown and Country Magazine, в частности, для финансирования издания номера, посвященного свадебной церемонии Гарри и Меган.