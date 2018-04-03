Россия готова рассмотреть расширение списка поставщиков томатов из Турции

Россия может расширить список турецких поставщиков помидоров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Россельхознадзор во вторник.

"Россельхознадзор предложил министерству продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой республики рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного списка предприятий, желающих поставлять в Российскую Федерацию томаты", — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что российская сторона отправила турецким коллегам "программу визита делегации специалистов Россельхознадзора для ознакомления с системой производства томатов на указанных предприятиях".