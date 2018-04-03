СМИ: ВС Ирака провели трансграничную операцию в Сирии, уничтожив главарей ИГ
16:19, 3 Апрель, 2018
Подразделения спецназа Ирака совместно с разведкой выследили и уничтожили несколько ключевых главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источник в Багдаде.
Как утверждает издание, Дамаск дал разрешение иракским властям на проведение точечных контртеррористических операций с прохождением на 30 км вглубь сирийской территории.
Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что республика намерена вести борьбу с терроризмом в Сирии.