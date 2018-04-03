Главы генштабов ВС России и Турции провели переговоры в Анкаре

Главы генштабов ВС РФ и Турции Валерий Герасимов и Хулуси Акар провели переговоры в Анкаре. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении турецкого генерального штаба во вторник.

"Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов нанес визит главе нашего генштаба Хулуси Акару 3 апреля", — говорится в сообщении на странице турецкого генштаба в Twitter.

Подробностей переговоров не приводится.

Президент России Владимир Путин посетит 3-4 апреля с двухдневным визитом Турцию, где проведет переговоры с лидером республики Тайипом Эрдоганом и примет участие в саммите России, Турции и Ирана по Сирии.