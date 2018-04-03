Ципрас призвал Турцию освободить двух греческих военных

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал Турцию прекратить эскалацию напряженности и освободить двух греческих военнослужащих, задержанных за непреднамеренный переход границы во время патрулирования, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Турция должна прекратить атаки и проявить добрую волю, чтобы ускорить возвращение двух солдат, содержащихся в тюрьме в Эдирне. Наши восточные соседи усиливают свою провокацию и обостряют ситуацию на всех фронтах", — сказал Ципрас на заседании совета министров.

По его мнению, отношение Анкары также связано с событиями в Турции и с геополитическими потрясениями.

Ципрас считает, что необходимо прекратить обвинять друг друга. "Надо прекратить риторику эскалации напряженности, которая никуда не ведет", — сказал он.

"Греция никому не угрожает, но в то же время никого не боится. Греция — сильная и безопасная страна с сильными союзами, и поэтому нет причин беспокоиться", — добавил премьер.

По информации греческой стороны, греческий военный патруль 1 марта в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашел на территорию Турцию и был задержан турецкими военными. Власти Греции ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию, им грозит обвинение в шпионаже.