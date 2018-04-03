Последствия авиаудара коалиции по мирным жителям в Йемене показали на видео

В результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по провинции Эль-Ходейда на западе Йемена погибли 12 мирных жителей, среди них 7 детей. Кадры с последствиями бомбежки опубликовало видеоагентство Ruptly.

На записи видно, как с места происшествия увозят изуродованные тела, среди погибших дети до десяти лет, в том числе младенцы. По предварительным данным все жертвы авиаудара были членами одной семьи, они бежали из других районов, охваченных войной, передает Арменпресс.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые с воздуха и на земле арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией. Точное число жертв трехлетнего конфликта неизвестно, в 2016-м в ООН говорили о десяти тысячах человек.