Языческий храм Гарни будет прославлен в Италии

Клип, снятый известным итальянским скрипачом и альтистом Марко Мишания и оперным певцом, руководителем квартета «Звартноц» Тиграном Кохиняном «Песнь солнца – в храме бога Солнца», адресован обществу Италии.

Инициатива принадлежит директору Службы охраны исторической среды и памятников культуры Ара Тарвердяну. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Службы охраны исторической среды и памятников культуры.

Армяно-итальянское сотрудничество по данному проекту направлено на прославление в Италии языческого храма Гарни, а также на возбуждение интереса к наследию армянской культуре у итальянских туристов.

Вскоре творение Марко Мишания и Тиграна Кохиняна будет представлено публике.