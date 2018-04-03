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Языческий храм Гарни будет прославлен в Италии


Клип, снятый известным итальянским скрипачом и альтистом Марко Мишания и оперным певцом, руководителем квартета «Звартноц» Тиграном Кохиняном «Песнь солнца – в храме бога Солнца», адресован обществу Италии.

Инициатива принадлежит директору Службы охраны исторической среды и памятников культуры Ара Тарвердяну. Об этом «Арменпресс»  сообщили в пресс-службе Службы охраны исторической среды и памятников культуры.

Армяно-итальянское сотрудничество по данному проекту направлено на прославление в Италии языческого храма Гарни, а также на возбуждение интереса к наследию армянской культуре у итальянских туристов.

Вскоре творение Марко Мишания и Тиграна Кохиняна будет представлено публике.


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