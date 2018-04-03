Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

Бывший губернатор Кемеровской области, 73-летний Аман Тулеев получил мандат совета народных депутатов региона, как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

представитель избиркома отметил, что в 2013 году Тулеев возглавлял единый список кандидатов, который выдвинула "Единая Россия" на выборы депутатов областного совета.

По его словам, Тулееву передали вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который сложил свои полномочия в 2016 году. Облсовет должен выдать Тулееву удостоверение депутата и включить в один из комитетов.

Руководивший Кемеровской областью с 1997 года Аман Тулеев 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора 57-летнего Сергея Цивилева.





