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Более 6 тыс. человек эвакуированы из ТЦ "Афимолл" из-за задымления в Burger King


Задымление в ресторане Burger King привело к эвакуации более 6 тыс. человек из торгового центр "Афимолл", сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Посетители и сотрудники ТЦ "Афимолл" на Пресненской набережной, д. 2, эвакуированы из-за задымления в ресторане Burger King на четвертом этаже торгового центра", - сказал собеседник агентства. 

Собеседник агентства отметил, что пожарные проверяют помещение на наличие возможных скрытых очагов возгорания. "Обстановка спокойная, эвакуация происходила организованно", - отметил он. Как сообщает Арменпресс, об этом передает  передает ТАСС.

По данным источника, по итогам проверки возгорания не обнаружено, а причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане. 

#тревога

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