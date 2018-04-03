Задымление в ресторане Burger King привело к эвакуации более 6 тыс. человек из торгового центр "Афимолл", сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Посетители и сотрудники ТЦ "Афимолл" на Пресненской набережной, д. 2, эвакуированы из-за задымления в ресторане Burger King на четвертом этаже торгового центра", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства отметил, что пожарные проверяют помещение на наличие возможных скрытых очагов возгорания. "Обстановка спокойная, эвакуация происходила организованно", - отметил он. Как сообщает Арменпресс, об этом передает передает ТАСС.

По данным источника, по итогам проверки возгорания не обнаружено, а причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане.