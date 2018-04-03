На французском острове Реюньон проснулся вулкан

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон в Индийском океане активизировался во вторник на юго-востоке острова, говорится в сообщении властей острова.

"После очень высокой сейсмической активности вулкан Питон-де-ла-Фурнез начал извергаться в этот вторник, 3 апреля, в 11 часов местного времени… К настоящему времени невозможно получить никаких визуальных подтверждений начала извержения", — сообщают местные власти, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности островитян, власти ввели оповещение о чрезвычайной ситуации, связанной с извержением вулкана. Доступ к окрестностям вулкана ограничен на неопределенное время.

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез, максимальная высота которого составляет 2632 метра, находится в ненаселенной части острова.