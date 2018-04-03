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Ученые рассказали, чем опасно красное мясо


Исключение из рациона красного мяса значительно снижает риск заболевания раком желудка. К такому выводу пришли британские ученые из Лидского университета, как передает Арменпресс, об этом пишет MedicalXpress.

В ходе исследования медики изучил данные о состоянии здоровья и пищевые привычки 32 тысяч британок, которые наблюдались у врачей в среднем на протяжении 17 лет. У 335 из них был обнаружен рак толстой кишки, у 119 женщин диагностировали рак прямой кишки.

При этом оказалось, что риск возникновения рака дистального отдела прямой кишки примерно на 35 процентов ниже среди женщин, которые предпочитали мясо птицы и рыбы или вовсе отказывались от продуктов животного происхождения.

Ранее ученые из Гарвардского университета установили, что мясо, приготовленное на открытом огне, может увеличить риск развития гипертонии.

 

 




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