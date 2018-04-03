СМИ: король Саудовской Аравии обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Как передало во вторник Саудовское агентство печати, на переговорах лидеры государств обсудили региональные и международные вопросы, в том числе продвижение мирного процесса на Ближнем Востоке, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным агентства, саудовский монарх отметил неизменность позиции королевства по палестинскому вопросу и законность прав палестинского народа на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме. Он также подчеркнул необходимость продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке.

Король Саудовской Аравии подчеркнул усилия королевства по поиску политического решения кризиса в Йемене и оказанию гуманитарной помощи народу этой страны.

Лидеры двух стран отметили важную роль совместных действий в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в Ираке и Сирии. Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал "найти решение сирийского кризиса, отвечающее чаяниям сирийского народа".





