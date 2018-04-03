Функции Военной полиции РФ на российской военной базе – регулирование вопросов внутренней службы: пояснение МО Армении

МО Армении представляет пояснения по поводу размещения подразделения Военной полиции РФ на российской военной базе в Армении. В ответ на запрос «Арменпресс», в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении сообщили, что размещение подразделений Военной полиции на военных базах является предметом служебной необходимости, и в Армении также формируются подобные подразделения военной полиции, которые будут командироваться в составе миротворческих сил миссий, в которых принимает участие Армения, а также в составе ОДКБ.

Кроме того, в сообщении сказано, что российские ВС находятся на территории Армении исключительно в рамках международных договоров.

«Вопрос дислокации подразделения Военной полиции РФ на 102-й российской военной базе в Армении был согласован между МО обеих стран еще в 2014 году: размещение подразделений Военной полиции на военных базах является предметом служебной необходимости, и никоим образом не нарушает структуру военной базы и договоренности о числе контингента»,- сказано в пояснении.

В то же время, кроме указанных внутренних дисциплинарных вопросов, для установления правовой базы в вопросах сотрудничества с армянской военной полицией, МО обеих стран инициировали разработку проекта соответствующего соглашения между обеими странами.

Указанное соглашение будет утверждаться в рамках предусмотренного законодательством регламента.