Бывший репортер WP рассказал в своей книге о секретном бункере под лужайкой Белого дома

Секретный бункер для президента США и его помощников, где они могут укрыться в случае ядерной войны, сооружен под северной лужайкой у Белого дома. Как передает Арменпресс, об этом говорится в книге бывшего репортера газеты The Washington Post Рональда Кесслера "Белый дом Трампа: меняя правила игры" (The Trump White House: Changing the Rules of the Game), которая выйдет в свет по вторник. Отдельные выдержки из нее опубликовала в понедельник газета Washington Examiner.

"Строительство подземного бункера, насчитывающего по меньшей мере пять этажей, было завершено незадолго до окончания президентского срока Барака Обамы. В нем могут разместиться все сотрудники Западного крыла Белого дома в случае нападения с использованием оружия массового уничтожения. После того, как Дональд Трамп стал президентом, его ведущие помощники посетили бункер, существование которого засекречено", - пишет Кесслер.

По его словам, строительные работы начались в 2010 году, и представители Белого дома тогда утверждали, что производится плановая замена систем подземных коммуникаций. Но, как отмечает Кесслер, журналисты давно подозревали, что проект стоимостью $376 млн на самом деле - бункер.

Трамп сменил Обаму на посту президента 20 января 2017 года. Непосредственно под Восточным крылом Белого дома находится еще один подземный бункер, призванный защитить главу государства от ядерного удара, - Президентский центр чрезвычайных операций.