В Грузию будет летать иранская авиакомпания Iran Air

Крупнейшая иранская авиакомпания Iran Air начала летать в Грузию, — как передает Арменпресс, об этом сообщает сегодня Агентство гражданской авиации министерства экономики Грузии.



Авиарейсы в направлении Тегеран-Тбилиси-Тегеран будут осуществляться до конца летнего навигационного сезона (до 27 октября), два раза в неделю, каждый вторник и субботу на воздушном судне Airbus A320.



Авиакомпания получила разрешение на осуществление полетов в Тбилиси 27 марта.



На сегодня регулярные и чартерные рейсы между Грузией и Ираном выполняют уже восемь авиакомпаний — Georgian Airways, Myway Airlines, ATA Airlines, Taban Airlines, Qeshm Airlines, Zagros Airlines, Kish Air и Iran Aseman Airlines.