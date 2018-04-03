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В Грузию будет летать иранская авиакомпания Iran Air


Крупнейшая иранская авиакомпания Iran Air начала летать в Грузию, — как передает Арменпресс, об этом сообщает сегодня Агентство гражданской авиации министерства экономики Грузии.

Авиарейсы в направлении Тегеран-Тбилиси-Тегеран будут осуществляться до конца летнего навигационного сезона (до 27 октября), два раза в неделю, каждый вторник и субботу на воздушном судне Airbus A320.

Авиакомпания получила разрешение на осуществление полетов в Тбилиси 27 марта.

На сегодня регулярные и чартерные рейсы между Грузией и Ираном выполняют уже восемь авиакомпаний — Georgian Airways, Myway Airlines, ATA Airlines, Taban Airlines, Qeshm Airlines, Zagros Airlines, Kish Air и Iran Aseman Airlines.

 

 




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