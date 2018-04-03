В Иране в результате пожара в чайной погибли 10 человек

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Не менее 10 человек погибли, шестеро пострадали во вторник на юго-западе Ирана в результате пожара в чайной,ак передает Арменпресс , об этом сообщает агентство "Тасним".

Инцидент произошел в городе Ахваз в провинции Хузестан. По информации агентства, пожар был вызван сильным взрывом, предположительно, газовых баллонов.

Пожарные прибыли на место происшествия за четыре минуты, что позволило спасти десятки людей, заблокированных в здании, отмечает "Тасним".

Согласно отчету пожарных, из горящей чайной удалось вывести около 40 человек.