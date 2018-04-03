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Алик Саргсян назначен членом государственно-правовой комиссии НС Армении


Бывший начальник полиции Армении Алик Саргсян назначен членом государственно-правовой комиссии НС Армении. Как передает «Арменпресс», он занял вакантное место Грайра Товмасяна, избранного председателем КС Армении.

3-го апреля в начале заседания государственно-правовой комиссии НС Армении ее председатель Геворг Костанян сообщил, что Грайра Товмасяна, избранного председателем КС Армении, заменит  Алик Саргсян – представляющий в этой комиссии РПА.


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