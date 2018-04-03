Лидер Южной Кореи извинился за подавление властями восстания 1948 года на острове Чеджудо

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин извинился за кровавое подавление народного восстания, вспыхнувшего в 1948 году на южном острове Чеджудо. Такое заявление он сделал во вторник, выступая на церемонии по случаю 70-й годовщины со дня начала восстания, вошедшего в историю как "инцидент 3 апреля", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мун Чжэ Ин сказал, что как лидер страны он приносит извинения "за боль и страдания, которые были причинены в результате насилия, допущенного на государственном уровне".

Президент пообещал полностью решить вопросы реабилитации, восстановления чести и достоинства жертв этой трагедии, продолжать работу по выяснению всех обстоятельств трагедии. Мун Чжэ Ин сообщил о намерении провести с этой целью переговоры с депутатами парламента и представителями политических партий.

На церемонии, состоявшейся в Парке мира на Чечжудо, собрались около 15 тыс. человек. Мун Чжэ Ин стал первым в истории Южной Кореи президентом, принявшим в ней участие.

3 апреля 1948 года жители острова выступили против планов создания на юге Корейского полуострова собственного правительства. В результате правительственными войсками были убиты от 25 до 30 тысяч человек - около 10% населения Чеджудо. С 2014 года эта дата отмечается как День памяти жертв подавления восстания.





