Астрономы из Швейцарии открыли наиболее удаленную от Земли звезду

Международная группа астрономов открыла наиболее удаленную от Земли одиночную звезду, расположенную на расстоянии 9 млрд световых лет. Соответствующее сообщение было размещено в понедельник на сайте Женевского университета, передает Арменпресс.

Отмечается, что открытие было сделано во время наблюдений при помощи телескопа Hubble благодаря "эффекту гравитационной линзы". Роль линзы, усилившей свет звезды и позволившей увидеть ее в телескоп, сыграло скопление галактик MACS J1149+2223, расположенное на расстоянии 5 млрд световых лет от Земли. Обнаруженное светило является голубым сверхгигантом, в сотни тысяч раз более ярким, чем Солнце. Ученые назвали его Икаром.

В Женевском университете подчеркивают, что это открытие "знаменует собой начало нового этапа изучения удаленных одиночных звезд".