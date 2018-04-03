При разбойном нападении на отделение «Фаст кредит капитал» в Ереване похищено 6 млн драмов: возбуждено уголовное дело

В отделе Аван-Нор-Норк СК Армении возбуждено уголовное дело по поводу разбойного нападения на аванское отделение ЗАО «Фаст кредит капитал». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По предварительным сведениям, в районе 21:30 2-го апреля человек в маске, вооруженный предметами, похожими на питолет и гранату, проник на территорию аванского отделения ЗАО «Фаст кредит капитал» на улице Худякова и, угрожая посетителю и сотруднику, потребовал денег. Взяв у сотрудника крупную сумму денег, преступник сбежал. По предварительным сведениям, им была похищенна сумма в рамере 6.341.000. драмов.

По данному инцденту в отделе Аван-Нор-Норк СК Армении возбуждено уголовное дело по ст. 175 и 235 УК Армении по поводу разбойного нападения на аванское отделение ЗАО «Фаст кредит капитал». Сотрудник и посетитель ЗАО «Фаст кредит капитал» признаны пострадавшими.

Изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.