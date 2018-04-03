DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.

Юлия Скрипаль была отравлена вскоре после получения доступа к тайному счету в размере £150 тыс. (около $185 тыс.). Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник британская газета Daily Mirror.

Эти средства, по данным издания, были получены от продажи дома в Великобритании, который принадлежал брату Юлии - Александру, "скончавшемуся в прошлом году в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах", а также его супруге Наталье. Она и продала этот дом после смерти мужа. Половину вырученных денег взяла себе, а другую положила на счет в один из российских банков. Сергей Скрипаль, как пишет Daily Mirror, имел доступ к данному счету и предоставил в конце февраля доверенность на распоряжение этими средствами своей дочери.